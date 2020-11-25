MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ölen askerler için ‘enayi' dediği iddia edilmişti! Trump'tan yanıt geldi
ABONE OL
25.11.2020 - 21:28 | | DHA

Ölen askerler için ‘enayi' dediği iddia edilmişti! Trump'tan yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, ölen ABD askerleri için ‘kaybedenler’ ve ‘enayiler’ dediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Trump, “Ölen asker kahramanlar hakkındaki "kaybedenler ve enayiler" ifadesinin tam bir uydurma ve yalan olduğu kanıtlandı” ifadelerini kullandı.

Ölen askerler için ‘enayi' dediği iddia edilmişti! Trump'tan yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, ölen ABD askerleri için ‘kaybedenler’ ve ‘enayiler’ dediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların yalan olduğunun kanıtlandığını ifade eden Trump, “Ölen asker kahramanlar hakkındaki "kaybedenler ve enayiler" ifadesinin tam bir uydurma ve yalan olduğu kanıtlandı. Bu açıklama hiç yapılmadı” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump’ın ölen ABD askerleri ‘kaybedenler’ ve ‘enayiler’ dediği iddiaları tepki çekmişti. ABD'nin bazı yayın organları tarafından desteklenen The Atlantic dergisinin haberinde, Başkan Trump 2018'de Paris dışında savaşta hayatını kaybetmiş ABD askerleriyle dolu bir mezarlığına yapacağı ziyareti 'kaybedenlerle dolu' olduğu için iptal ettiği öne sürülmüştü. Dergi farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın 'mezarlık ziyaretini yağmur saçlarını darmadağın edeceği için ve ABD'nin savaş ölülerini onurlandırmanın önemli olmadığına inandığı için' iptal ettiği ileri sürülmüştü.

    Sağlık Bakanı Koca: ''Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca '9 kat arttı' deyip korkutan tabloyu açıkladı! 24 saatte 28 bin 351 vaka

    Son dakika | Bakan Koca '9 kat arttı' deyip korkutan tabloyu açıkladı! 24 saatte 28 bin 351 vaka

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    Cübbeli Ahmet'ten CNN TÜRK'te çarpıcı açıklamalar

    Cübbeli Ahmet'ten CNN TÜRK'te çarpıcı açıklamalar

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet