Ölen askerler için ‘enayi' dediği iddia edilmişti! Trump'tan yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, ölen ABD askerleri için ‘kaybedenler’ ve ‘enayiler’ dediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iddiaların yalan olduğunun kanıtlandığını ifade eden Trump, “Ölen asker kahramanlar hakkındaki "kaybedenler ve enayiler" ifadesinin tam bir uydurma ve yalan olduğu kanıtlandı. Bu açıklama hiç yapılmadı” dedi.

NELER OLMUŞTU?

Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump’ın ölen ABD askerleri ‘kaybedenler’ ve ‘enayiler’ dediği iddiaları tepki çekmişti. ABD'nin bazı yayın organları tarafından desteklenen The Atlantic dergisinin haberinde, Başkan Trump 2018'de Paris dışında savaşta hayatını kaybetmiş ABD askerleriyle dolu bir mezarlığına yapacağı ziyareti 'kaybedenlerle dolu' olduğu için iptal ettiği öne sürülmüştü. Dergi farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın 'mezarlık ziyaretini yağmur saçlarını darmadağın edeceği için ve ABD'nin savaş ölülerini onurlandırmanın önemli olmadığına inandığı için' iptal ettiği ileri sürülmüştü.