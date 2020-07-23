Ölen köpeğinin dövmesini yaptırdı

Bloom, Instagram’da yaptığı açıklamada “Mighty artık diğer tarafta. 7 günlük aramanın ardından bugün Mighty’nin tasmasını bulduk. Bu hafta çok ağladım. Bakılmadık taşın altı kalmadı, tüm deliklere baktım. Küçük Mighty’ye sevginin ve bağlılığın anlamını öğrettiği için minnettarım. O bir arkadaştan fazlasıydı, ruhlarımız bağlanmıştı. Üzgünüm, seni seviyorum” dedi.



Öte yandan Orlando Bloom, Mighty’nin adının dövmesini yaptırırken ağladığı anların videosunu da takipçileriyle paylaştı.



