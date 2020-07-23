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23.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ölen köpeğinin dövmesini yaptırdı

İngiliz oyuncu Orlando Bloom, geçen hafta kaybolan “Mighty” adlı Labradoodle cinsi köpeğinin öldüğünü duyurdu ve onun adının dövmesini göğsüne yaptırdığını açıkladı.

Ölen köpeğinin dövmesini yaptırdı

Bloom, Instagram’da yaptığı açıklamada “Mighty artık diğer tarafta. 7 günlük aramanın ardından bugün Mighty’nin tasmasını bulduk. Bu hafta çok ağladım. Bakılmadık taşın altı kalmadı, tüm deliklere baktım. Küçük Mighty’ye sevginin ve bağlılığın anlamını öğrettiği için minnettarım. O bir arkadaştan fazlasıydı, ruhlarımız bağlanmıştı. Üzgünüm, seni seviyorum” dedi.

Öte yandan Orlando Bloom, Mighty’nin adının dövmesini yaptırırken ağladığı anların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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