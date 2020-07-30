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30.07.2020 - 16:02 |

Ölen yavrusunu 17 gün sırtında taşıyan balina yeniden hamile

1600 kilometre boyunca yas tutarak dünya çapında gündem olan orkanın yeniden hamile olduğu açıklandı.

Ölen yavrusunu 17 gün sırtında taşıyan balina yeniden hamile

Kuzey Doğu Pasifik'te yaşayan ve Tahlequah ya da J35 adıyla bilinen balina, Temmuz 2018'de ölen yavrusunu Haro Boğazı'nda bazen sırtında taşımış bazen de burnuyla iterek yüzdürmüştü.

J35, bu şekilde 1600 kilometre mesafe kat ettikten sonra yasına son vererek sürüdeki diğer hayvanlarla birlikte somon avına katılmıştı.

"Katil balina" olarak da bilinen orkaların ölü yavrularını bir hafta kadar sırtlarında taşıdıkları biliniyor. Fakat, J35'in yolculuğunun bir rekor olduğu belirtiliyor.

Hamileliğinin son döneminde

Araştırmacılar, insansız hava aracıyla izlenen J35'in Eylül'deki haline göre karnının belirgin şekilde şiştiğini ve hayvanın hamileliğinin son aşamasında olduğunu söyledi.

Orkaların hamilelikleri 17-18 ay sürüyor.

Büyük Okyanus'ta üç orka topluluğunun yaşadığı biliniyor. J35, üç sürü halinde yaşayan 73 balinadan biri.

Uzmanlar, Güney Topluluğu'ndaki diğer sürülerde de iki hamile orka daha belirlediklerini ve bunun sıra dışı olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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