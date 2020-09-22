Olimpiyatlar tehlikede! Tokyo sponsorları ikna etmeye çalışacak

Önümüzdeki sene düzenlenmesi planlanan Tokyo Olimpiyatları'nın önündeki en büyük engellerden birisi de, ekonomik türbülans ve belirsizlik içinde milyarlarca dolarını kaybetmek istemeyen sponsorları ikna etme sorunu gibi görünüyor.

AP'nin haberine göre, Uluslararası Olimipiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, bir dizi hükümet ve şehir yetkilisi ve yerel organizatörlerle sponsorlara "Bize güvenin, Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz, 2021'de yapılacak" mesajını vermek istiyor.

Yerel sponsorları işin içinde tutmak finansal olarak kritik öneme sahip. Japon reklam firması Dentsu Inc. tarafından tutulan yerel sponsorlar, yerel organize komitesine 3.3 milyar dolarlık rekor ödeme yaptı. Bu rakam önceki Olimpiyatlar'ın en az iki katına denk düşüyor.

South Carolina Üniversitesi'nden spor hukuku hocası John Grady, ertelemenin "sayısız sorunlar" yarattığını belirtti.

"Tokyo Oyunları'nın akıbetinin belirsiz olması, ne kadar izleyici olacağının hala bilinmemesi yerel sponsorları yatırımları konusunda daha temkinli olmaya itiyor" diyen Grady, AP'ye yazdığı mektupta "Uluslararası izleyici kitlesinin daralması, Olimpiyatlar'ın küresel ölçekte küçülmesine sebep olacak" ifadelerini kullandı.

Japonya'da Waseda Üniversitesi'nde siyaset bilimi hocası olarak çalışan David Leheny de, sponsorlarla "sıkı pazarlıklar" döndüğünü kaydederek "Tahminim daha hafif sponsorluk kontratları için pazarlıklar olacağı" dedi.