Ölü sayısı 3 bine dayandı

Dünya genelinde salgının yarattığı korku sürüyor. İran, Irak ve Lübnan’da vaka sayıları artarken, Ermenistan’da ise ilk Kovid-19 vakası görüldü. Virüsün merkez üssü Çin’de son resmi verilere göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2872’ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2872’ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824’e ulaştı. Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851’e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856’ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625’e yükseldi. Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34’ü salgının en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

Salgın büyüyor

İran’da 54, İtalya’da 34, Güney Kore’de 17, Japonya’da 12, Fransa’da 2, Tayland 2, Avustralya, ABD, Tayvan ve Filipinler’de de 1’er kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Çin anakarası dahil dünya genelinde ölenlerin sayısı 2991’e ulaştı. Çin ana karasında 79 bin 824, Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 95 ve Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan’da da 39 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son verilere göre dünya genelinde ülkeler ve vaka sayısı şöyle:

“Güney Kore 3736, İtalya 1128, Japonya 947, İran 978, Singapur 102, Fransa 100, Almanya 129, ABD 66, Kuveyt 45, İspanya 74, Tayland 42, Bahreyn 41, Avustralya 26, Malezya 25, İngiltere 35, Kanada 20, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Norveç 15, Irak 13, İsveç 22, Avusturya 14, Lübnan 7, Hollanda 10, Umman 6, Hırvatistan 6, Rusya 5, İsrail 5, Yunanistan 7, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Finlandiya 3, Brezilya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Belarus 1, Litvanya 1, Monako 1, Ekvador 1, Katar 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Ermenistan 1”

Hem Kovid hem...

Tayland’da Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Bangkok Post’un haberine göre yetkililer, Kovid-19 taşıyan 35 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı ilk ölümün kaydedildiğini açıkladı. Hastalık Kontrol Dairesi Genel Müdürü Suwannachai Wattanayingcharoenchai, dang humması nedeniyle hastaneye yatırılan daha sonra Kovid-19 taşıdığı tespit edilen erkek hastanın yaşamını yitirdiğini belirtti. Suwannachai, perakende sektöründe çalışan hastanın çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan Avustralyalı yetkilileri, Kovid-19 teşhisi konulan 78 yaşındaki bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Fransızlara öpücük yasağı

Fransa’da koronavirüse yakalananların sayısının 100’e ulaşmasının ardından ülkenin Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransız kültüründe “la Bise” olarak bilinen iki yanağın öpülmesini yasakladı.Veran, politikacıların da el sıkışma ve öpüşme eylemini durdurmasını istedi. Çekya’da da 3 kişide Kovid-19 tespit edildi.

‘Nazanin cezaevinde virüs kaptı’ iddiası

İran’da Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e çıktı, vaka sayısı ise 978’e yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, en fazla vakaya Tahran, Merkezi, Kum, Gilan eyaletlerinde rastlandığını söyledi. Cihanpur, ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 75 kişinin de iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti. Bu arada hükümeti devirmeyi planladığı iddiasıyla İran’da hapiste tutulan İran asıllı İngiliz Nazanin Zaghari-Ratcliffe’ın başkent Tahran’daki hapishanede koronavirüs kaptığı iddia edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr ise yaptığı açıklamada, Bağdat’ta 4, Babil’de ise 1 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 13’e yükseldiğini kaydetti. Lübnan’da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7’ye yükseldi. İran ile sıkı ilişki içinde olan Irak ve Lübnan’da Kovid-19 tespit edilen kişilerin çoğunun İranlı ya da bu ülkeyle bağı olduğu belirtiliyor.

İran kaynaklı

Ermenistan’da Tahran’dan gelen 29 yaşındaki bir kişide korona virüsü tespit edildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu. Paşinyan, “Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor” dedi.

3’üncü kez iptal

Katoliklerin dini lideri Papa Francis önceki gün 3’üncü kez programını hasta olduğu gerekçesiyle iptal etti. İtalya kaynaklı MCM News, göreve geldiği 2013’ten beri ilk defa programlarını iptal eden Papa’nın Kovid-19’a yakalandığını iddia etti. Haberde Papa ve yardımcılarının testlerinin pozitif çıktığını, Vatikan oteli Santa Marta yakınlarında karantinaya alındığını yazdı. 4 gün aradan sonra açıklama yayınlayan Papa, “soğuk algınlığı” nedeniyle programlarını iptal ettiğini söyledi.

İngiltere ‘süper yayıcıyı’ arıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin koronavirüs ile savaş planını açıkladı. Johnson, salgın İngiltere’de kötüleşirse emekli doktor ve hemşirelerin göreve çağrılabileceğini söyledi. Brighton kentinde yaşayan 11 kişiye koronavirüsü bulaştırdığı için “süper yayıcı” olarak kabul edilen Steve Walsh’in iyileşmesinin ardından ülkede yeni bir “süper yayıcı” daha çıktı.

Ülkede panik havası

Surrey bölgesinde yaşayan ve İngiltere’deki 20’nci vaka olarak kabul edilen kişinin virüsü İngiltere’deki bir kişiden kaptığı ortaya çıktı. Bu kişiye koronavirüs bulaştıran “süper yayıcının” kimliğinin hâlâ tespit edilemediği açıklandı. Bu süreçte hastalığın kaynağının İngiltere’de pek çok kişiye farkında olmadan koronavirüs bulaştırmasının çok muhtemel olduğu belirtildi. İngiltere şimdi panik yaratan “süper yayıcıyı” bulmaya çalışıyor. İngiltere’nin Berkshire bölgesindeki bir okul görevlisinde koronavirüs tespit edildiği açıklandı. Okulun bir süre kapatılacağı duyurulurken veliler okul çalışanının, çocuklarına koronavirüsü bulaştırmış olma ihtimali nedeniyle endişeye kapıldı.

DSÖ: Dışarı çıkmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 60 yaş ve üzeri kişilere kalabalık ortamlarda bulunmamaları, toplu taşıma kullanmamaları hatta markete bile gitmemeleri uyarısında bulundu. Koronavirüsün 60 yaş ve üzeri kişilerde daha ölümcül olduğunu belirten Örgüt, tehlikeli yaş aralığında olanların geciktirdiği sağlık kontrolü varsa mutlaka hastaneye gitmesini önerdi.

Hava kirliliği azaldı

NASA’nın yayımladığı uydu görüntüleri, ülkeyi saran koronavirüs salgınının ardından sanayi ve ulaşımın durma noktasına geldiği Çin’de hava kirliliğinde düşüş yaşadığını ortaya koydu. Alınan önlemlerle yavaşlayan ekonominin bu sonucu doğurduğu belirtiliyor. Bilim insanları, şubat ayında Çin’in zararlı sera gazı salımını en az dörtte bir düştüğünü açıklamıştı.