‘Ölüm meleğiyle’  protesto etti

Açılış için çok erken olduğunu savunan avukat Daniel Uhlfelder ise bu durumu ilginç bir şekilde protesto etti. Tamamen siyah bir elbise giyen ve eline tırpan alan Uhfelder, bu şekilde “ölüm meleği Azrail”i canlandırarak halkı evde kalmaları için uyardı. Avukatın yerel bir televizyon kanalıyla yaptığı röportaj ise sosyal medyada viral oldu.

Avm’ler, kuaförler açıldı

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirilen bazı önlemlerin gevşetilmesi kararı alınan Avusturya’da yaklaşık 1.5 ay sonra alışveriş merkezleri (AVM) ve kuaförler yeniden kapılarını açtı. Sokağa çıkma kısıtlamasının önceki gün sona erdiği ülkede, AVM gibi çok sayıda kişinin kapalı bir alanda bulunduğu ya da sosyal mesafenin ortadan kalktığı güzellik salonu ve kuaförlerin yeniden açılması ülkede normalleşme yolunda atılan önemli adımlar oldu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 15 bin 506’ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 596’ya yükseldi.

Brezilya da Çin’i geçti

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Latin Amerika ülkesi Brezilya’da vaka sayısı 92 bini geçti, ölenlerin sayısı da 6 bini aştı. Brezilya son verilere göre, hem vaka hem de ölü sayısında Çin’i geride bırakan ülkeler arasına girdi. Devlet Bakanı Jair Bolsonaro’nun salgının abartıldığı yönündeki söylemlerinin ülkede kurallara uyulmasını olumsuz etkilediği belirtildi. Brezilya’da test sayısının yeterli seviyede olmadığını düşünen uzmanlar, Brezilya’da salgının kriz noktasına ulaştığını ifade etti. Dünyanın en büyük yağmur ormanlarından Amazonları barındıran Amazonas Eyaleti’nin başkenti Manaos’ta ise Kovid-19 hastalığı nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Cenazelerin üst üste gömüldüğü eyalette bazı aileler cenazelerinin yakılmasını istedi.