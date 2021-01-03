YÄ±lbaÅŸÄ± arifesi olan PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ bir depoda baÅŸlayan ve 3 gÃ¼n sÃ¼rmesi planlanan parti nedeniyle Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerald Darmaninâ€™in bir kriz toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ve olay yerinden araÃ§larÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapabileceÄŸi tÃ¼m yollarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± emrini verdiÄŸi bildirildi. DÃ¼n baskÄ±n dÃ¼zenleyerek partiyi sonlandÄ±ran polisle etkinliÄŸe katÄ±lanlar arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bu sÄ±rada katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n polise nesneler fÄ±rlatÄ±p bir aracÄ± ateÅŸe verdiÄŸi belirtildi. Ã‡Ä±kan arbedede en az 3 polis yaralanÄ±rken, mekandaki kamyon, ses ekipmanÄ± ve jeneratÃ¶rlere el konulduÄŸu, olayla ilgili ise soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AyrÄ±ca, yabancÄ± uyruklularÄ±n da olduÄŸu partiye katÄ±lan 1,200â€™den fazla kiÅŸiye sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na uyulmamasÄ±, maske takÄ±lmamasÄ± ve yasadÄ±ÅŸÄ± bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesi nedeniyle para cezasÄ± verildi. Ã–te yandan, pandemi baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri 2,6 milyondan fazla koronavirÃ¼s vakasÄ± ve 64,892 Ã¶lÃ¼m kaydeden Fransaâ€™da partileri daÄŸÄ±tmak ve 20.00-06.00 saatleri arasÄ±ndaki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ± uygulamak amacÄ±yla Ã¼lke genelinde 100 binden fazla polisin gÃ¶revlendirildiÄŸi bildirildi.