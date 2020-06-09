‘Önce Sirte ve Cufra, sonra masa’

ABD merkezli Bloomberg’e konuşan Başağa, Hafter cephesinin, cumartesi günü Mısır’dan duyurduğu “Kahire Bildirgesi” isimli yeni siyasi çözüm çağrısına ancak Sirte ve Cufra’yı kurtardıktan sonra yanıt verebileceklerini belirtti. Sirte’yi daha önce DAEŞ terör örgütünden arındıran ABD destekli operasyonda Trablus hükümetine bağlı güçlerin aktif bir rol oynadığını, bu nedenle kentin kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu aktaran Başağa, “Bizler Sirte’nin meşru yönetimin dışında bir otoritenin elinde olmasına müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Libya ordusu, son olarak Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerinin Hafter’e bağlı milislerden kurtarıldığını duyurdu.

Rusya: Kabul edilmeli

Bu arada Rusya, Trablus’taki yöneticilerin Hafter ve müttefiklerinin ilan ettiği Kahire Bildirgesi’ne olumlu cevap vermesini beklediklerini bildirdi. Rus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kahire’deki girişimin Libya’ın üç tarihi bölgesini en yüksek organlarda temsil, devlet kurumlarının birleştirilmesi, daimi anayasanın kabulü, Libya’nın birlik ve toprak bütünlüğünü sağlayacak seçimleri temel aldığı öne sürüldü. Açıklamada, bu bildirgede Birleşmiş Milletler’in (BM) Libyalılar arasındaki diyaloğun sağlanmasındaki öncü rolü ve Berlin Konferansı’nın kararlarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekildiği savunuldu.

Avrupa Birliği ise, Libya’da siyasi çözümün BM tarafından da desteklenen Berlin Süreci çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini bildirdi.