Öperek corona virüsü tedavi edeceğini iddia ederken 20 kişiye virüs bulaştırdı

Hindistan’da corona virüsü el öperek tedavi ettiğini iddia eden Aslam adlı kişi, Hindistan’ın Ratlam kentinde corona virüsten hayatını kaybetti. Aslam, “öpücük tedavisinin” corona virüs hastalarında işe yaradığını iddia etmişti. Yetkililer, Aslam’ın ölmeden önce yaklaşık 20 kişiye corona virüs bulaştırdığını vurulayarak bu tip tedavi vadeden sahtekarların çok tehlikeli olduğunu ifade etti.

Öte yandan Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Covid-19 vakası görüldü, 334 kişi hayatını kaybetti.