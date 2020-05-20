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HaberlerDünya Haberleri Oprah Winfrey'den 12 milyon dolarlık covid-19 yardımı
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20.05.2020 - 18:05 | | AA

Oprah Winfrey'den 12 milyon dolarlık covid-19 yardımı

ABD’li ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey, yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadele kapsamında yeterli hizmet alamayan bazı şehirlerde 12 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

Oprah Winfrey'den 12 milyon dolarlık covid-19 yardımı

 

Associated Press'e konuşan Winfrey, kendisine ait koronavirüs yardım fonundan Chicago, Baltimore, Nashville, Tennesse, Milwaukee ve doğduğu Mississippi’nin Kosciusko şehirlerinde bağış yapacağını söyledi.

Virüsün kısa zamanda bitmeyeceğini belirten Winfrey, “Virüs kaybolsa bile aylarca çalışamayan insanlarda bıraktığı yıkım nedeniyle ihtiyaç sahipleri olmaya devam edecek.” dedi.

Winfrey'in yapacağı bağışı 5 milyon doları Chicago’daki bakımevine, 2 milyon doları Nashville’de 10 bin kişiye yiyecek dağıtan organizasyon başta olmak üzere ilgili şehirlerde yeterli hizmet alamayan kesimlere yardım eden sivil toplum kuruluşlarına dağıtacağı kaydedildi.

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