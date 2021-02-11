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11.02.2021 - 22:32 | | AA

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordu, isyancılara karşı ilerleyişini sürdürüyor

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC), ordu isyancıların kontrolündeki Bouar, Boali, Bossembele ve Yaloke şehirlerinin ardından Kamerun sınırındaki Cantonnier’ı da geri alarak ilerleyişini sürdürüyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ordu, isyancılara karşı ilerleyişini sürdürüyor

 

Ulusal basındaki haberlere göre, Rus ve Ruandalı askerlerin de destek verdiği Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri (FACA), stratejik öneme sahip Cantonnier kasabasının kontrolünü ele geçirdi. 

Rus askerlerinin havadan destek verdiği operasyonda, güvenlik güçleri yaklaşık bir aydır Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubun kontrolünde olan şehri hiçbir dirençle karşılaşmadan geri aldı. 

Güvenlik güçleri dün, başkent Bangui'yi Kamerun'a bağlayan önemli ticaret yolu RN3 üzerinde bulunan Bouar şehrinin kontrolünü ele geçirmişti. 

OAC’DEKİ ÇATIŞMALAR 

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider Francois Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. 

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak gösterdiği Bozize’yi "darbe hazırlığı yapmakla" suçlamıştı. 

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui’yi ele geçirmek için aralık ayında harekat başlatmıştı.

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