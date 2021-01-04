04.01.2021 - 22:41 | | AA
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Touadera cumhurbaşkanı seçildi
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeFaustin Archange Touadera cumhurbaşkanı seçildi.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 27 Aralık’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera kazandı.
Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.