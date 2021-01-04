MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Dünya Haberleri Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Touadera cumhurbaşkanı seçildi
ABONE OL
04.01.2021 - 22:41 | | AA

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Touadera cumhurbaşkanı seçildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeFaustin Archange Touadera cumhurbaşkanı seçildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Touadera cumhurbaşkanı seçildi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 27 Aralık’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera kazandı.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Kurslar...

MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Kurslar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika! Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Son dakika! Türkiye'den Katar - Suudi Arabistan anlaşmasıyla ilgili açıklama

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet