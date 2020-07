Ortadoğu’da ikinci dalga endişesi

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 12 milyonu geçti. Virüsün yol açtığı Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 550 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs vakası rapor edildiğini belirterek, Kovid-19 salgının hızlandığını, salgının zirve noktasına daha ulaşmadığını söyledi.

7 ülkede alarm

Vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bazı ülkelerde ve bölgelerde ise ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Kovid-19 ilk olarak geçen şubat ayında görülmeye başlandığı Ortadoğu bu bölgelerden biri. Son dönemde başta İran, Suudi Arabistan ve İsrail olmak üzere bazı ülkelerde salgın yeniden yayılma hızı gösterdi. Devletlerin Kovid-19’a karşı aldıkları sıkı tedbirleri ekonomik gerekçelerle gevşetmesinin ardından özellikle hazirandan itibaren İran, Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, İsrail ve Filistin’de vaka sayılarında ciddi artış yaşanıyor.

2600 yeni vaka

Kovid-19’un Ortadoğu’da ilk yayılma alanı 84 milyon nüfuslu İran oldu. Ülkedeki ilk vaka ve ilk ölüm 19 Şubat’ta Kum kentinde kaydedildi. İran’da virüs kaynaklı can kaybı 4 Nisan’da 158 çıkarak bir gündeki en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Tahran yönetiminin aldığı sıkı tedbirler sonrası mayısta hem vaka hem de ölüm oranları yarı yarıya kadar düşse de 14 Haziran itibarıyla günlük vefat sayıları yeniden 100’ün üzerine çıktı. Ülkede dün 153 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 12 bin 84’e çıktı. Son 24 saatte 2691 yeni vakanın tespit edildiği İran’da toplam vaka sayısı 248 bin 379’a ulaştı. Nisan ayının 3’üncü haftasından itibaren günlük vaka sayılarının 1000’in üzerine çıktığı 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan’da Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, günlük yeni vaka sayısının ramazan ayında 4 binin üzerine çıktı. Ülkede, Kovid-19 kaynaklı bir gündeki en yüksek can kaybı ise 58 kayıpla 5 Temmuz’da kaydedildi.

Son 24 saatte 3036 yeni vakanın tespit edildiği Suudi Arabistan’da toplam vaka sayısı 220 bin 144’e can kaybı da 2059’a yükseldi. İlk vakanın 27 Şubat’ta görüldüğü Birleşik Arap Emirlikleri’nde de vaka sayısında artış var. BAE Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son verilere göre ülkedeki toplam can kaybı 326, vaka sayısı da 52 bin 600. 10 milyon nüfuslu BAE’de, şu anda

10 bin 560 aktif vaka bulunuyor. Irak, Mısır, İsrail, Filistin vaka sayılarının arttığı diğer ülkeler arasında yer aldı.-AA

‘Hızlanıyor’

DSÖ Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının patlak vermesinden 3 ay sonra tüm dünyada vaka sayının 400 bine ulaştığını anımsattı ve “Sadece hafta sonu ise dünya genelinde 400 binden fazla vaka vardı. Şu anda 11.4 milyon Kovid-19 vaka sayımız var ve 535 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken, diğer ülkelerde ölümler hâlâ artıyor” dedi. Ghebreyesus, virüsün hafife alınamayacağı, çok ciddi olduğu ve hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısını yaptı. Son birkaç aydır Kovid-19’un kaynağının tartışıldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ ekibinin virüsün kaynağını Çinli meslektaşlarıyla birlikte “tanımlamak” üzere hafta sonu Çin’e gideceğini söyledi.

DSÖ havadan bulaşı kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün havadan da bulaşabildiği konusunda “kanıtlar bulunduğunu” kabul etti.

Dünya çapından 239 bilim insanının DSÖ’den “havadan bulaş riskini kabul edip tavsiyelerini buna göre güncellemesini” istemesinden sonra gelen açıklamada DSÖ’nün hastalık önleme ve kontrol yetkililerinden Benedetta Allegranzi, “Tarif edilen kamusal alanlarda, özellikle kalabalık, kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlarda, havadan bulaşma ihtimali göz ardı edilemez. Fakat kanıtların toplanması ve yorumlanması gerekiyor, bunu desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

‘Saldırı değil’

Kolorado Üniversitesi’nden kimyager Jose Jimenez, mektup sayesinde DSÖ’nün havadan bulaşa dair kanıtları teslim etmesini istediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu, DSÖ’ye yönelik bir saldırı değildi. Bilimsel bir tartışma söz konusu ama mektubu kamuoyuna açıklama ihtiyacı duyduk çünkü onlarla yaptığımız birçok sohbette kanıtları duymayı reddettiler.”

Kontrollü geçiş

Ukrayna ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasındaki sınır yeniden açıldı. Geçişler ise kontrol noktasında özel koruyucu kıyafet giyen görevliler tarafından kontrol ediliyor.

‘Beyinde hasar bırakabilir’

Yeni tip koronavirüsün kalıcı ve ölümcül beyin hasarına yol açtığı tespit edildi. İngiltere, UCL Noröloji Enstitüsü’de 40’tan fazla hasta üzerinde yürütülen çalışmada, virüsün merkezi sinir sistemi iltihabı, deliryum (bilinç bulanıklığı) ve felcin yanı sıra akut dissemine ensefalomiyelit (ADEM) hastalığını da tetiklediği kaydedildi. Çalışmada, korona vakalarıyla eş zamanlı olarak ADEM vakalarında artış olduğu tespit edildi.

UCL Noröloji Enstitüsü’nde, ayda bir görülen ADEM vakalarının nisan ve mayıs aylarında haftada üçe çıktığı belirtildi. 59 yaşında bir kadının da ADEM nedeniyle öldüğü aktarıldı.

Halüsinasyon gördüler

Araştırmanın aktarıldığı makalede, psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan 55 yaşındaki bir kadının taburcu edildikten sonraki gün “tuhaf davranmaya başladığı” belirtildi. Ceketini tekrar tekrar giyip çıkaran kadının, halüsinasyona bağlı olarak evinde maymun ve aslan gördüğü tespit edildi. Kadının antipsikotik ilaçlarla iyileştiği belirtildi. Makalede, 47 yaşında bir kadının ise öksürük ve yüksek ateş belirtilerinden bir hafta sonra sağ baş parmağında uyuşukluk ve baş ağrısı şikâyetiyle hastaneye gittiği vurgulandı. Kadının beyninin şiştiği ve baskıyı hafifletmek için kafatasının bir kısmının çıkartıldığı aktarıldı. Makalede yer alan bilgilere göre, 12 hastada merkezi sinir sistemi iltihabı, 10 hastada deliryum, 8’inde felç ve başka 8 hastada da Guillain-Barré sendromu görüldü. Çalışmanın yazarlarından nöroloji uzmanı Dr. Michael Zandi, “Kovid-19’dan sonra beyindeki gecikmiş etkileri göreceğimiz gizli bir salgının ortaya çıkması fikri endişe verici çünkü korona virüsünün beyinde neden olduğu hasar yıllar içinde yavaş yavaş ortaya çıkabilir” dedi.

Avustralya’da ‘yasak’ paniği

Avustralya’nın Melbourne kentinde koronavirüs vakalarının hızla tırmanması sebebiyle yeniden önlemler uygulamaya geçirildi. Altı haftalık sokağa çıkma kısıtlaması başlarken Melbourne sakinleri, süpermarketlere akın etti ve mart ayında olduğu gibi tuvalet kâğıdı, süt, un gibi ürünleri stoklamaya başladı.

Diğer yandan Victoria Eyaleti’nde 134, Yeni Güney Galler’de 8 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalanmasıyla bir günlük vaka sayısı 142’ye, ülkedeki virüse yakalananların sayısı 8880’e çıktı. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, geçerli sebepler dışında 6 hafta süreyle sokağa çıkma yasağının dünden itibaren uygulanmaya başladığı Melbourne’de 134 kişinin daha Kovid-19’a yakalandığını söyledi. Virüsün yayıldığı tespit edildikten sonra ani bir kararla karantinaya alınan 3000 kişinin yaşadığı Melbourne’ün Flemington ve North Melbourne semtlerindeki toplu konutlarda, 6 kişinin daha Kovid-19’a yaklanmasıyla toplam vaka sayısı 75’e yükseldi.

Tedbirleri protesto ettiler

Sırbistan’da son günlerde yeni tip koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in, Belgrad’da hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından ulusal meclis binası önünde toplanan binlerce gösterici, binaya zorla girmeye çalışınca polis müdahalesi ile karşılaştı.Meclis önündeki emniyet güçleri, kendilerine sert cisimler atan göstericilere göz yaşartıcı gazla karşılık verince, göstericiler meclis önünden şehrin farklı bölgelerine dağıldı. Sırbistan’da son 24 saatte13 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 330’a, vaka sayısının ise 16 bin 719’a çıktığı açıklanmıştı.