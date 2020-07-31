MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ortak tatbikat devam ediyor
ABONE OL
31.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ortak tatbikat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında düzenlenen ortak tatbikat devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ortak tatbikat devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor” denildi. Paylaşımda tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri personelinin “TurAz Kartalı 2020” tatbikatı için Azerbaycan’ın Gence kentine geldiğini bildirdi.

Motosikletli 2 kişiyi takip edip çarptılar!Kağıthane'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anneanne ve torunun ölü bulunduğu evi zevk için yakmış!

Anneanne ve torunun ölü bulunduğu evi zevk için yakmış!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

967 kişiye Kovid-19 tanısı

967 kişiye Kovid-19 tanısı

Sıradaki Haber