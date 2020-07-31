Ortak tatbikat devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak, Türkiye’den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor” denildi. Paylaşımda tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.



Bu arada Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri personelinin “TurAz Kartalı 2020” tatbikatı için Azerbaycan’ın Gence kentine geldiğini bildirdi.



