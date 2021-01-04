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04.01.2021 - 09:19 | | İHA

Otelin çatısından paraşütle atladılar! Büyük panik...

Cuma günü ABD’nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelinin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.

Otelin çatısından paraşütle atladılar! Büyük panik...

Metro Nashville Polisi'nin olay raporuna göre, otel güvenliği, polise iki adamın cuma akşamı otelin 25'inci katındaki çatının korkuluklarına yaklaştığını ve oradan atladığını söyledi.

Rapora göre, paraşütlüler atladığında, bardaki müşteriler çığlık atmaya başladı ve bir "kitlesel panik" yaşandı.

Tanıklar, atlayan iki adamın yolun karşısındaki park yerine paraşütle iniş yaptığını, indikten sonra da park halindeki bir arabaya binip uzaklaştıklarını bildirdi. 

Bardaki bir müşteri olayın video görüntülerini sosyal medyada bu şekilde yayınladı.

Nashville'de bir otelin çatısından iki paraşütlü atladıCuma günü ABD’nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelinin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki adam, bar müşterileri arasında "kitlesel paniğe" neden oldu.
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