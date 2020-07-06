06.07.2020 - 16:13 |
Otobüs şoförü maske takmayan yolcuların saldırısına uğradı! Beyin ölümü...
Son dakika haberine göre, Fransa'da otobüs şoförü, maske takmayı reddeden yolcuların saldırısının ardından beyin ölümüne uğradı.
Fransa'nın güney batısındaki Bayonne bölgesinde bir otobüs şoförünün, maske takmayı reddeden yolcuların saldırısının ardından beyin ölümüne uğradığı bildirildi.
AFP ajansına konuşan polis kaynakları, şoförün Pazar gecesi maske takmayan ve bileti olmayan bazı yolcuları otobüse almayı reddettiğini söyledi.
50'li yaşlardaki otobüs şoförünün beyninde, yumruklanma nedeniyle ciddi hasar oluştu.
BBC Türkçe'nin aktardığına göre doktorlar, Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleştiğini duyurdu.
Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu var.
Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Bölgedeki otobüs şoförleri olayın ardından işbaşı yapmayı reddetti.
Yaralı işçi facianın sebeplerini anlattı: Muska patladıGelen bir son dakika haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki faciaya ilişkin yaralı bir işçinin anlattıkları ihmalleri göz önüne serdi. 'Bunun olacağını biliyorduk.' diyen yaralı işçi, "Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı." diye konuştu.