Otobüs şoförü maske takmayan yolcuların saldırısına uğradı! Beyin ölümü...

Fransa'nın güney batısındaki Bayonne bölgesinde bir otobüs şoförünün, maske takmayı reddeden yolcuların saldırısının ardından beyin ölümüne uğradığı bildirildi.

AFP ajansına konuşan polis kaynakları, şoförün Pazar gecesi maske takmayan ve bileti olmayan bazı yolcuları otobüse almayı reddettiğini söyledi.

50'li yaşlardaki otobüs şoförünün beyninde, yumruklanma nedeniyle ciddi hasar oluştu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre doktorlar, Pazartesi günü beyin ölümü gerçekleştiğini duyurdu.

Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu var.

Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Bölgedeki otobüs şoförleri olayın ardından işbaşı yapmayı reddetti.