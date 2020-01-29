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29.01.2020 - 12:49 | | AA

Otobüs-'tuk tuk' çarpışması facia getirdi

Hindistan'da meydana gelen trafik kazasında en az 27 can kaybı var, onlarca yaralı hastanelere taşındı.

Otobüs-'tuk tuk' çarpışması facia getirdi

Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinde, otobüs ile "tuk-tuk" adı verilen üç tekerli taksi çarpıştı.

Üst düzey emniyet yetkilisi Vasudev Desale, kazada aralarında 7 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğünü söyledi.

Otobüsten 33 kişinin çıkarıldığını belirten Desale, yaralıların hastanelere götürüldüğü bilgisini paylaştı.

Yerel medyada yayımlanan videolarda, çevredekilerin çukura düşen otobüsün arka camından yolcuları çıkardığı görülüyor.

Başbakan Narendra Modi, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve yaralıların en kısa zamanda iyileşmelerini temenni etti.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl yaklaşık 150 bin kişi yaşamını yitiriyor.

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