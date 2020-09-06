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06.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Otomobilden konser keyfi

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Pasadena kentinde önceki gün MS hastaları yararına düzenlenen konser, koronavirüs salgını nedeniyle araçlardan izlendi.

Otomobilden konser keyfi

Organizasyona katılanlar, gecede konser veren şarkıcılar Andy Grammer, Eric Benet ve Siedah Garrett’i araçlarının içerisinden izledi. Etkinliğe katılan ABD’li oyuncu Lucy Hale de aracının içerisinden objektife poz verdi.

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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