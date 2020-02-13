Otoyolda facia! Otobüs kamyona çarptı

Sık sık tobüs kazalarının meydana geldiği Hindistan'da bugün bir facia daha yaşandı.

Uttar Pradeş eyaletindeki Delhi'den Motihari bölgesine doğru hareket eden iki katlı otobüs, otoyolda bir kamyona arkadan çarptı.

Çarşamba gününün son saatlerinde gerçekleşen kazada en az 14 can kaybı var. Yetkililer, 10 kişinin kaza alanında hayatını kaybettiği bilgisini veriyor. 35 yaralı ise çevredeki hastanelere taşındı.

Yerel medya, kazanın otobüs şoförünün uyuması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiğini bildiriyor.

Hindistan'daki trafik kazaları her yıl yaklaşık 150 bin insanın ölümüne yol açıyor. Geçtiğimiz ay hız yapan bir otobüsün bir üç tekerlekli araçla çarpışması sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.