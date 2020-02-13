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13.02.2020 - 11:06 |

Otoyolda facia! Otobüs kamyona çarptı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde gerçekleşen trafik kazasında en az 14 can kaybı var, 35 yaralı ise bölgedeki hastanelere taşındı.

Otoyolda facia! Otobüs kamyona çarptı

Sık sık tobüs kazalarının meydana geldiği Hindistan'da bugün bir facia daha yaşandı.

Uttar Pradeş eyaletindeki Delhi'den Motihari bölgesine doğru hareket eden iki katlı otobüs, otoyolda bir kamyona arkadan çarptı.

Çarşamba gününün son saatlerinde gerçekleşen kazada en az 14 can kaybı var. Yetkililer, 10 kişinin kaza alanında hayatını kaybettiği bilgisini veriyor. 35 yaralı ise çevredeki hastanelere taşındı.

Yerel medya, kazanın otobüs şoförünün uyuması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiğini bildiriyor.

Hindistan'daki trafik kazaları her yıl yaklaşık 150 bin insanın ölümüne yol açıyor. Geçtiğimiz ay hız yapan bir otobüsün bir üç tekerlekli araçla çarpışması sonucu 27 kişi yaşamını yitirmişti.

TIR sürücüsünün elini ısırarak parasını alan kadın tutuklandıAdana'da otoyolda durdurduğu TIR'ın sürücüsünün elini ısırarak 515 lira parasını aldığı öne sürülen kadın tutuklanırken, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kadın serbest kaldı.
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