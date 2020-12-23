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23.12.2020 - 15:43 |

Oxford aşısının Noel’den sonra onaylanması bekleniyor!

Oxford Üniversitesi Tıp Profesörü Sir John Bell, Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği aşının Noel’den hemen sonra onaylanmasını beklediğini söyledi.

Oxford aşısının Noel’den sonra onaylanması bekleniyor!

Prof. Bell, eskisine göre daha olumlu gözüken verilerin yetkili kurumlara iletildiğini söyledi.

İngiltere hükümeti bu aşıdan 100 milyon doz satın almıştı.

Bunların 40 milyonunun Mart sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

İngiltere’de şu anda yalnızca Pfizer ve BioNTech’in birlikte geliştirdiği aşı uygulanıyor.

Oxford aşısının da devreye girmesiyle birlikte ülkenin koronavirüsle mücadelesinin güçlenmesi bekleniyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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