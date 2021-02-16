MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Oxford-AstraZeneca aşısı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek
ABONE OL
16.02.2021 - 11:29 | | AA

Oxford-AstraZeneca aşısı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç firması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) kaşı geliştirdikleri aşıyı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edeceklerini duyurdu.

Oxford-AstraZeneca aşısı, 6-17 yaş grubundaki çocuklarda test edilecek

BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesi St George Hastanesi, Southampton Üniversitesi Hastanesi ve Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesinde yürütülecek klinik deney için gönüllü kayıtları başlatıldı.

300 çocuğun katılması planlanan denemede, deney grubundaki 240 çocuğa Kovid-19 aşısı, kontrol grubundaki 60 çocuğa ise menenjit aşısı yapılacak.

Deneme, aşının çocuklarda enfeksiyonu önleme etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

Oxford-Zeneca aşısı için daha önce 18-64 yaş ve 65 yaş üzeri için klinik denemeler yürütülmüştü.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç şirketi Pfizer ile yine ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna da kendi geliştirdikleri Kovid-19 aşılarını 12-17 yaşlarındaki çocuklarda deneyeceklerini duyurmuştu.

Dünyada henüz çocukların kullanımı için onaylanan bir Kovid-19 aşısı bulunmuyor. Yalnızca BioNTech-Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım kapsamında 16 yaşındakilere kadar uygulanabiliyor.

 

Türkiye-ABD görüşmesinin perde arkası! Fotoğraflar ve deliller gösterildiGara operasyonu sonrası yaşananlar Türkiye'nin bir numaraları gündem maddesi. Dün Ankara'da ABD ile çok yoğun bir Gara operasyonu trafiği yaşandı. ABD'nin operasyonda şehitler için yaptığı açıklamayı düzeltmesiyle sonuçlanan o trafikte neler yaşandı? Ne mesajlar verildi? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova detayları aktardı...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye-ABD görüşmesinin perde arkası! Fotoğraflar ve deliller gösterildi

Son dakika... Türkiye-ABD görüşmesinin perde arkası! Fotoğraflar ve deliller gösterildi

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Zıpkınla yakaladı: 65 kilo, 185 santimetre

Zıpkınla yakaladı: 65 kilo, 185 santimetre

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet