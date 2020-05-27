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27.05.2020 - 17:41 | | AA

Oxford Üniversitesi, corona virüs aşısını Kenyalılar üstünde deneyecek

Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına göre, söz konusu aşı 18 yaşından büyük 400 kişide test edilecek. Deneyin iki yıl sürmesi planlanıyor.

Oxford Üniversitesi, corona virüs aşısını Kenyalılar üstünde deneyecek

Oxford Üniversitesinin yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının Afrika ülkelerinden Kenya’da da yetişkinler üzerinde deneneceği ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) uluslararası klinik deneyleri kayıt altında tuttuğu platformda detaylarını paylaştığı çalışmaya göre, Kenya’da 18 yaşından büyük 400 kişide yeni aşının koruma sağlayıp sağlamadığı test edilecek.

Kenya Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (KEMRI) Welcome Trust Araştırma Programı’nın yerel ortağı olduğu çalışmanın yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanıyor.

Sağlıklı bireylerin gönüllülük esasına uygun şekilde katılacağı aşı programına, sadece doktor, hemşire ve eczacı gibi sağlık çalışanlarının katılacak olması dikkati çekiyor.

Gönüllülerin, virüsün yayıldığı Kilifi ve Mombasa şehirlerinden seçileceği belirtiliyor.

Hükümetin, programa onay verip vermediği bilinmiyor

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, geçen ay, Kenyalıların aşı deneylerinde kobay olarak kullanılamayacağını açıklamıştı.

Hükümetin, mevcut programa onay verip vermediği henüz bilinmiyor.

Oxford Üniversitesi, geçen ay insanlar üzerinde test etmeye başladığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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