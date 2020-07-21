Oxford’un aşısı bağışıklık sağladı

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca şirketiyle yürüttüğü aşı çalışmasının erken dönem sonuçlarında potansiyel aşının yüzlerce denekte koronavirüse karşı bağışıklık oluşturduğu açıklandı. Lancet tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, Nisan ayında başlanan denemelere katılan 18 ila 55 yaşlarındaki kişilerde çift bağışıklık tepkisinin görüldüğü belirtildi. Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü Müdürü Dr. Adrian Hill, yaptığı açıklamada “Aşı uygulanan hemen hemen herkeste iyi bir bağışıklık tepkisi görüyoruz. Bu aşının özellikle iyi yaptığı şey bağışıklık sisteminin her iki kolunu da tetikliyor. Aşının koronavirüsün hücreye girişini engelleyen antikorlar ürettiğini gördük. Ek olarak, aşı ayrıca vücudun beyaz kan hücrelerinde koronavirüs ile savaşmaya yardımcı olan bir reaksiyona neden oluyor” dedi.

Hill, ABD’de yaklaşık 10 bin kişinin yanı sıra Güney Afrika ve Brezilya’daki katılımcıların da dahil olduğu geniş çaplı denemelerin sürmekte olduğunu söyledi. Ayrıca Hill, aşının toplu aşı kampanyaları için kabul edilip edilmeyeceğine karar vermek için yıl sonuna kadar yeterli verilere sahip olabileceklerini tahmin ettiğini belirtti. Bilim insanları söz konusu aşının, koronavirüse yakalanan bir kişiyle karşılaştırılabilir derece antikor üretmeyi sağladığına ve beyaz kan hücresi üretimiyle ekstra koruma yaratmasına dair olumlu belirtiler gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, aşının gelecek deneylerin sonucuna göre en erken 2021’de uygulanabilir hale gelmesi bekleniyor. Söz konusu aşının henüz onaylanmamış halde 2 milyar doz üretildiği biliniyor. Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere çok sayıda ülke, sonbaharda yapılması planlanan ilk teslimatlarla yüz milyonlarca aşının henüz lisanslanmamış dozlarını almak için anlaşma imzaladı. Ancak bilim insanları, 2 milyar aşının bile ilk etapta yeterli olmayacağına dikkat çekti.

Pasifik’te ilk ölüm: Hastanede yayılıyor

Papua Yeni Gine’de koronavirüs kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı. Ayrıca ölümün, ABD ana karası dışındaki bir Pasifik adasında görülen ilk can kaybı olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden kadının kanser hastaslı olduğu ve koronavirüsü hastaneden kaptığı belirtildi. Öte yandan, kadının ölümünden önce tedavi gördüğü hastanede görülen 5 vakanın tümü koronavirüs testlerinin yapıldığı laboratuvarındaki çalışanlar arasındaydı. Hastanedeki bu vaka kümesi, ülkenin bir salgında vakaları güvenli bir şekilde test etme ve tedavi etme kapasitesi hakkında sorulara yol açtı.

İngiltere’den 90 milyon dozluk aşı anlaşması

İngiltere, ABD’li ilaç firması Pfizer ve Almanya’da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıdan 30 milyon doz, Fransız şirket Valneva’nın ayrıca geliştirdiği aşıdan 60 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. Aşının etkili ve uygun olduğu kanıtlanırsa İngiltere’nin 40 milyon doz daha alabileceği belirtildi. Şu sıralar koronavirüse karşı uygulanabilecek aşıyı bulmak için pek çok şirket ve bilimsel kuruluş adeta “yarış” içerisinde. Başta ABD ve Rusya olmak üzere pek çok ülke de bir aşının işe yaradığının kanıtlanması halinde aşıyı temin etmede öne geçmek için çabalıyor.

Virüs Sincan’da yayılıyor!

Çin’i uyguladığı sert politika nedeniyle şu sıralar dünya gündeminde geniş yer bulan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde koronavirüs salgını büyüyor. Çin’de son 24 saatte görülen 22 vakanın 17’sinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde tespit edildiği açıklandı. Başkent Urumçi’de şu ana kadar en az 47 kişinin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilirken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde ikinci bir kente daha koronavirüs sıçradı. Kaşgar kentinde de 1 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyuran yetkililer, Urumçi’de “savaş zamanı” kuralların yürürlüğe sokulduğunu açıkladı. Önceki gün durdurulan Urumçi’ye olan uçak seferlerinin hala yapılmadığı, toplu taşıma araçlarının durdurulduğu, kentte geniş bir sağlık taramasının uygulandığı belirtildi. Ayrıca, sakinlere zorunlu olmadıkça şehir dışına çıkmamaları söylendi. Öte yandan, Pekin yönetiminin sert politika uyguladığı bilinen Müslüman Uygur azınlığın yaşadığı bölgede, yetkililerin 149 gün sonra 16 Temmuz’da ilk vakanın görüldüğünü açıklaması Sincan’daki salgının gizlendiğine dair iddialara neden oldu. İnsan hakları savunucuları, Uygur Türklerinin zorla tutulduğu iddia edilen çalışma kamplarında koronavirüsün yayılmasının, halihazırda nüfusu azalan etnik grup için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Maske yine geldi

Hong Kong’da salgın süresince ilk kez günlük yeni vaka sayısının 100’ü geçmesi üzerine ülke genelinde evin dışındayken maske takmak zorunlu hale getirildi. Öte yandan bu hafta, Avustralya’nın bazı kentleri ve Fransa’da da maske takma zorunluluğu yürürlüğe girmişti.

Tatil yok, nehre akın ettiler

Almanya’nın Münih kentinde hava sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen binlerce vatandaş Isar Nehri’nin kıyısına akın etti. Polislerin sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için kalabalığın arasında denetim yapması dikkat çekti. Öte yandan, Almanların uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle yaz aylarında tatil için tercih ettikleri Türkiye ve diğer Güney Avrupa ülkelerine bu yıl gidememelerinin park ve nehir kıyılarına olan talebi arttırdığı belirtildi.

Korona partisinde 39 kişiye gözaltı

Almanya’nın Frankfurt kentinde önceki gün düzenlenen “koronavirüs partisine” müdahale eden polis ile partiye katılanlar arasında arbede çıktığı, polise içki şişeleriyle saldıran 39 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Tarihi Opera Meydanı’nda düzenlenen partiye “bir araya gelme yasağına rağmen” 3 bine yakın kişinin katıldığını belirten polis, ülke genelinde bar ve kulüplerin kapalı olması nedeniyle vatandaşların sokaklarda toplanıp “korona partileri” olarak adlandırılan etkinliklere gittiklerini söyledi. Ülke çapında şehir yetkililerinin de benzer olaylara çözüm bulmak amacıyla önlemleri görüşmek üzere toplanacağı belirtildi.