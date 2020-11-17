MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Oyundan servet kazanıyorlar
ABONE OL
17.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Oyundan servet kazanıyorlar

İngiltere’de yaşayan Ben ve Matthew Horton adlı ikizler video oyunu geliştirerek 13 yaşında para kazanmaya başladı.

Oyundan servet kazanıyorlar

Şimdi 20 yaşında olan ikizler geliştirdikleri çevrimiçi oyunlarda ekstra özelliklerin kilidini açmak isteyen oyunculardan 5 sterlin ücret alarak yılda toplam 200 bin sterlin kazanır hale geldi.

Oyun geliştirme platformu Roblox’ta aralarında “Bacon Hair” gibi popüler oyunlarının da bulunduğu 20 oyunu bulunan Ben ve Matthew Horton, “Koronavirüs salgını oyunlarımıza ilgiyi artırdı. Toplamda 100 milyondan fazla oyuncumuz var. Ailemizin borçlarını da ödemeyi başardık” dedi.

 

Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin ettiSivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli | 17 Kasım deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli | 17 Kasım deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet