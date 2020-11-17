Oyundan servet kazanıyorlar

Şimdi 20 yaşında olan ikizler geliştirdikleri çevrimiçi oyunlarda ekstra özelliklerin kilidini açmak isteyen oyunculardan 5 sterlin ücret alarak yılda toplam 200 bin sterlin kazanır hale geldi.

Oyun geliştirme platformu Roblox’ta aralarında “Bacon Hair” gibi popüler oyunlarının da bulunduğu 20 oyunu bulunan Ben ve Matthew Horton, “Koronavirüs salgını oyunlarımıza ilgiyi artırdı. Toplamda 100 milyondan fazla oyuncumuz var. Ailemizin borçlarını da ödemeyi başardık” dedi.