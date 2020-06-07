Özbekistan'da covid-19 vaka sayısı 4 bin 302'ye çıktı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 121 artışla 4 bin 302'ye, sağlığına kavuşanların sayısının ise 62 artarak 3 bin 330'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, halen 955 kişinin tedavisinin sürdüğü, 10 hastanın durumunun ise ağır olduğu aktarıldı.

Şu ana kadar toplam 750 bin test yapılan ülkede, halen 44 bin 292 kişi gözetim altında tutuluyor.

İlk vakanın 15 Mart'ta tespit edildiği Özbekistan'da, bu güne kadar Kovid-19 kaynaklı 17 ölüm yaşandı.

Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 529'a çıktı

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a ulaştı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 76 artarak 4 bin 529'a, iyileşenlerin sayısı ise 90 artarak 2 bin 673'e çıktı.

Virüs tespit edilen 1808 kişinin tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.

İlk vakanın 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, şimdiye kadar virüs kaynaklı 48 ölüm yaşandı.