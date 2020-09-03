‘Özel jet’le tatile

Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık yolculuk yapmadan Akdeniz’in gözde tatil beldelerine gitmek isteyen İngilizler, çareyi “ekonomik” özel jet seyahatinde buldu. Pandemiyle mücadele için havalimanında uygulanan kurallar uzun kuyruklara neden olurken, dünyanın pek çok yerinde özel jetlerle yolculuğa talebin arttığı açıklandı. Dünyanın en büyük uçak kiralama şirketi Air Charter Service, tatil yapmak isteyen ancak uçakların kalabalık olması endişesi yeni müşteri taleplerinde yüzde 93 artış olduğunu açıkladı.



Baş başa yolculuk



Yetkililer, salgın sürecinin müşterilerin “ekonomik özel jet seyahati” seçeneğini keşfetmesini sağladığını da belirtti. “Ekonomik” özel jetle seyahat edenlerden biri olan Jason Cunningham, İngiltere’nin başkenti Londra’dan İspanya’nın popüler tatil adası Mallorca’ya yaptığı seyahati nasıl daha “uyguna” getirdiğini anlattı. Sevgilisiyle birlikte 8 kişilik özel jetle Mallorca’ya gidip gelen Cunningham, “Gidiş-dönüş toplam 13 bin 500 sterlin ödedik. Bu çok indirimli bir fiyat. Çünkü uçak zaten bir müşteriyi almak için İspanya’ya boş gidiyordu. Dönüş için de aynı fırsattan yaralandık. Aksi haldi 25 bin sterlin ödeyecektik. Uçuştan 10 dakika önce havalimanına geldik ve kalabalığa girmeden yaptığımız konforlu yolculuk paraya değdi” dedi.

‘Kuyruktan kurtuldum’



İngiliz Barbara Jones Baker da özel bir jet kiralamak için servet harcamak yerine, 16 koltuklu bir uçakta 900 sterline bir bilet satın alan yolculardan. Londra’dan İspanya’nın Ibiza adasına giden Baker, “Asla özel jetle uçmayı düşünmemiştim ama sosyal medyada özel jette bir koltuk almayı sağlayan şirketin reklamını görünce mantıklı geldi. Lüks bir uçuş ve kuyruklardan kurtulmanın yanı sıra evcil köpeğimle birlikte seyahat etmek de çok güzeldi” dedi.