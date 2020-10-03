'Pablo Escobar' ambalajlı yüzlerce kilo kokain ele geçirildi

Avrupa güvenlik otoritelerinin, koronavirüs salgını nedeniyle uyuşturucu ticaretinin büyük ölçüde deniz yoluyla yapıldığı uyarısı üzerine, Hollanda polisi Rotterdam Limanı'ndaki kontrolleri artırdı.

Belçika'daki Anvers Limanı ile birlikte Avrupa'daki en önemli kokain köprülerinden biri olan Rotterdam Limanı'nda, perşembe günü Fas'ın Tangier kentinden gelen bir gemi arandı.

Yapılan kontroller sırasında, Brezilya'dan yüklenen bir konteynerde, otomobil parçalarının arasına gizlenmiş 1.150 kilo kokain bulundu. Araba parçalarının, Fransa'daki bir şirkete ait olduğu belirlendi.

Cuma günü de, Şili'den gönderilen iki ayrı konteynerde, İsveç'teki bir şirket için hazırlanan kuru üzüm ve Güney Afrika'ya giden kağıt topları arasına saklanmış 420 ve 531 kiloluk iki parti kokain ele geçirildi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, konteynerleden birindeki kokain paketlerinin üzerinde, Kolombiyalı uyuşturucu karteli lideri Pablo Escobar'ın adı ve fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Ele geçirilen kokainler, Hollanda makamlarınca imha edildi. Savcılık, konteynerlerin gönderildiği Hollanda dışındaki şirketlerin, uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgisi olmadığını düşünüyor. Operasyonlarda henüz gözaltına alınan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Rotterdam Limanı'nda 2018 yılında yaklaşık 19 ton kokain ele geçirilmişti. Geçen yıl yakalanan uyuşturucu miktarı ise, bir önceki seneye neredeyse iki kat daha arttı. 2019 yılında yaklaşık 34 ton kokain ele geçirildi.

Güvenlik birimlerine göre, kokain, esrardan sonra Avrupa'da en fazla rağbet gören uyuşturucu türü.