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11.02.2021 - 10:12 | | DHA

Paha biçilemeyen Baktriya hazinesi sergileniyor

Afganistan Kültür Bakanlığı düzenlediği basın toplantısında, paha biçilemeyen ve 21 bin 145 saf altın parçadan oluşan antik Baktriya hazinesinin Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergileneceğini açıkladı.

Paha biçilemeyen Baktriya hazinesi sergileniyor

Bakanlık, hazinenin geçmişinden dolayı milyarlarca dolar değerinde olduğunu belirterek yakında yurt dışına sergilenmek üzere gönderileceğini belirtti. Baktriya altın koleksiyonu, son 13 yılda 13 ülkede 29 müzede sergilendi ve Afganistan'a 4,5 milyon doların üzerinde gelir sağladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAZİNELERİ ARASINDA YER ALIYOR

Paha biçilemeyen Baktriya hazinesi sergileniyor

Afganistan’ın dünyanın en büyük altın hazineleri arasında yer alan Baktriya hazinesi, kırk yıl önce Kuzey Cevizcan eyaletindeki Sheberghan ilçesinin Tela Tapa bölgesinde keşfedilmiş ve altının yanı sıra arkeologlar hazineyle birlikte 7 ceset bulmuştu. Baktriya hazinesinde 21 bin 145 adet saf altın antik eser bulunmaktadır.

GREK-BAKTRİYA KRALLIĞI

Paha biçilemeyen Baktriya hazinesi sergileniyor

Grek-Baktriya Krallığı, Orta Asya'daki Baktriya ve Soğdiana'yı MÖ 250'den 125 yılına kadar kontrol etmiş, Hint-Yunan Krallığı ile birlikte Helenistik dünyanın en doğusundaki devlet olmuştur. Coğrafi olarak günümüzde Afganistan’ının kuzeyinde hüküm sürmüş krallık olarak bilinmektedir.

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