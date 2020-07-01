Pakistan Başbakanı Han’dan BM Genel Sekreteri’ne çağrı: Hindistan’ı durdurun

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını ve demografik yapısının korunmasına yönelik anayasa maddesinin kaldırılmasını "illegal" olarak nitelendirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yapılan iki düzenlemeyle 25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir'de oturma izni verilmesini eleştiren Han, "25 bin Hint vatandaşına Cammu Keşmir'de oturma izni verilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına, uluslararası yasalara ve 4. Cenevre Konvansiyonu'na aykırıdır" ifadesini kullandı.

“GÜNEY ASYA’NIN BARIŞI İÇİN HİNDİSTAN DURDURULMALI”

Han, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve dünya liderlerine, "Hindistan, Keşmir halkına uluslararası alanda sözü verilen haklarını gaspetme ve Güney Asya'nın barış ile güvenliğini ciddi şekilde etkileme yolunda durdurulmalı" şeklinde seslendi.