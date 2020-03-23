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23.03.2020 - 09:16 | | AA

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan corona virüsü ile mücadele açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ile mücadeleyi ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak yürüttüklerini söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan corona virüsü ile mücadele açıklaması

Pakistan Başbakanı İmran Han, Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabında yapılan paylaşımda, tam bir tecritin, insanları evde kalmaya zorlayan, devlet ve ordu tarafından idare edilen sokağa çıkma yasağı anlamına geleceğini belirterek, "Nüfusumuzun yüzde 25'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve günlük kazançlarla hayatta kalıyor. Mevcut konumumuzu hesaba katarak önlemler alıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Han'ın konuşmasının yer aldığı 2 dakikalık görüntüye de yer verildi.

Pakistan'da vaka sayısının 645'e çıkmasının ardından hükümet, yeni tip corona virüsünün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için önlemleri artırmıştı.

Covid-19 salgını dolayısıyla büyük şehirlerdeki pazar alanlarının ve halka açık yerlerin kapatılmasına karar verilmişti.

Hayber Pahtunhva, Pencap ve Belucistan eyaletleri, halktan, evden ayrılmamalarını ve toplu olarak bir araya gelmekten kaçınmalarını istemişti.

İstanbul’un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisiTürkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 07:45 itibariyle yoğunluğun yüzde 18’e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
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