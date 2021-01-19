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19.01.2021 - 01:27 | | AA

Pakistan, Çin menşeli Sinopharm aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi

Pakistan, Çinli Sinopharm şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının acil durumlarda kullanılmasını onayladı.

Pakistan, Çin menşeli Sinopharm aşısına acil durumlarda kullanım onayı verdi

 

Ülke basınındaki habere göre, Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi. 

DRAP'ın Sinopharm aşısına kullanım yetkisi vermesiyle ülkede onay alan Kovid-19 aşısı sayısı 2'ye çıktı. 

Başbakan İmran Han'ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, 16 Ocak'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısına acil durumlarda kullanım onayı verildiğini ve aşının artık ülkede kullanılabileceğini duyurmuştu. 

Pakistan'da hükümet, şubatın ilk haftasında Sinopharm firmasının 1,1 milyon doz aşısının ülkeye ulaşacağını duyurmuştu. Söz konusu aşı ile yaklaşık 500 bin kişinin aşılanmasının planlandığı kaydedilmişti. 

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 521 bini geçmiş, virüs nedeniyle 10 bin 997 kişi hayatını kaybetmişti.

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
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