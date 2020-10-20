Pakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, KureyÅŸi ile Bayramov arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkiler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasÄ±nda DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸâ€™da devam eden Ã§atÄ±ÅŸma ele alÄ±ndÄ±.

KureyÅŸi, sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸâ€™da kÃ¶tÃ¼leÅŸen gÃ¼venlik durumundan derin endiÅŸe duyduÄŸunu, Pakistanâ€™Ä±n bu zor zamanda kardeÅŸ Azerbaycan ve halkÄ±yla tam bir dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde olduÄŸunu bildirdi.Â

KureyÅŸi'nin, Azerbaycanâ€™Ä±n DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ ve iÅŸgal edilen topraklarÄ±nda egemenlik ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yeniden tesis edilmesine olan inancÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, sivillerin Ermenistan gÃ¼Ã§lerince hedef alÄ±nmasÄ±ndan ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden derin endiÅŸe duyduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â

KureyÅŸiâ€™nin sÃ¶z konusu krizin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir ÅŸekilde BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±yla uyumlu ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmesini umduÄŸu belirtildi.Â

KureyÅŸiâ€™nin, Azerbaycan'a aralarÄ±nda Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Cammu KeÅŸmir Temas Grubuâ€™nun da bulunduÄŸu Ã§eÅŸitli uluslararasÄ± forumlarda, Cammu KeÅŸmir tartÄ±ÅŸmasÄ±nda Pakistanâ€™a verdiÄŸi kÄ±ymetli desteÄŸe Ã¶vgÃ¼de bulunduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, Hindistan "iÅŸgal" gÃ¼Ã§lerince Cammu KeÅŸmirâ€™de iÅŸlenen insan haklarÄ± ihlalleri ve diÄŸer baskÄ±cÄ± eylemlere iliÅŸkin mevkidaÅŸÄ±na bilgi verdiÄŸi kaydedildi.Â

AÃ§Ä±klamada, iki bakanÄ±n yakÄ±n temas halinde olmayÄ± kabul ettiÄŸi ve KureyÅŸi'nin AzerbaycanlÄ± mevkidaÅŸÄ±nÄ± Pakistan'Ä± ziyaret etme davetini yinelediÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

"BAYRAMOV'DAN PAKÄ°STAN'A TEÅžEKKÃœR"Â

Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Bayramov'un Ermenistan'Ä±n ateÅŸkes ihlalleri ve sivillere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larla ilgili PakistanlÄ± mevkidaÅŸÄ±nÄ± bilgilendirdiÄŸi, bu savaÅŸ ve insanlÄ±k suÃ§larÄ±nÄ±n sorumlusunun Erivan yÃ¶netimi olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

AÃ§Ä±klamada, Bayramov'un adil tutumu ve Azerbaycan'a tam desteÄŸi nedeniyle Pakistan'a teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi kaydedildi.

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