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11.01.2021 - 10:34 | | DHA

Pakistan'da 114 kasaba elektriksiz kaldı

Pakistan’da enerji nakil hattının kesilmesi nedeniyle ülke genelinde 114 kent ve kasabada elektrik kesintisi yaşandı.

Pakistan'da 114 kasaba elektriksiz kaldı

Pakistan’da meydana gelen elektrik kesintisi, ülkeyi karanlığa gömdü. Pakistan medyası, kesintinin 500 kilovatlık enerji nakil hattının kesilmesi nedeniyle meydana geldiğini duyurdu. Toplamda 114 kentte ve kasabada elektriksiz kaldı. Başkent Karaçi başta olmak üzere Lahor, Multan, Rawalpindi, İslamabad, Sialkot, Sahiwal, Gujranwala, Peşaver ve Bahavalpur dahil olmak üzere çoğu şehirde elektrik kesintilerinin meydana geldiği aktarıldı. Yerel medya elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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