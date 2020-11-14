Pakistan'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.
Çok sayıda Pakistanlı, 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddasıKağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğun aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.