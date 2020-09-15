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15.09.2020 - 15:01 | | İHA

Pakistan’da 6 ay sonra okullar yeniden açıldı

Pakistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kapatılan okullar 6 ay sonra tekrar açıldı.

Pakistan’da 6 ay sonra okullar yeniden açıldı

Pakistan’da koronavirüs nedeniyle eğitime verilen ara bugün sona erdi. Ülkede Covid-19 vaka sayısının ve salgın kaynaklı ölümlerin azalması üzerine 6 ay sonra okul ve üniversiteler yeniden açıldı. Öğrenciler okula maskeyle giderken, eğitim kurumları hastalık riskini en aza indirmek için okul girişlerini ve sınıfları dezenfekte etti.

Pakistan 27 Şubat’ta Karaçi şehrinde ilk Covid-19 vak'asının tespit edilmesinin ardından şehirde eğitime ara vermişti. Bu kararın ardından Mart ayında Covid-19 ile mücadele sürecinde hastalığın yayılmasını engellemek için ülke genelinde eğitime ara verilme kararı alınmıştı.

Koronavirüs ile mücadele eden Pakistan’da güncel istatistiklere göre Covid-19’a 302 bin kişinin yakalandı, şuana kadar 290 bin kişi iyileşti ve 6 bin 389 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde eğitime ara verme veya devam etmek konusunda küresel ortak bir karara varılamazken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke uzaktan eğitim üzerinde çalışmalar yürüterek eğitim ve öğretime devam etmeyi planlıyor.

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