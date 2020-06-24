Pakistan'da 98 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının nedeni belli oldu

Uçak kazasıyla ilgili ara rapora ilişkin mecliste konuşan Pakistan Federal Havacılık Bakanı Gulam Server Han, soruşturma heyetinin yürüttüğü tahkikata göre kazaya "insan hatasının" yol açtığını söyledi.

Han, kokpit ses kayıtlarına göre pilot ve mürettebatın uçuş süresince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında konuşmaya devam ettiklerini, pilotun kendisine çok fazla güvendiğini ve uçağa odaklanmadığını ifade etti.

Uçağın iniş mesafesine 10 deniz mili mesafedeyken 2 bin 500 feet olması gereken yüksekliğinin, 7 bin 220 feet olduğunu belirten Han, pilotun hava trafik kontrolünün (ATC) yüksekliğe ilişkin uyarılarını son yaklaşma inişine değin dikkate almadığını aktardı.

Han, uçağın ilk iniş denemesinde motorunun alev aldığını, ikinci iniş denemesinde ise ATC'nin pilota bu durumu bildirmediğini kaydetti.

Uçağın düşüş sebebiyle ilgili kapsamlı ve son raporun bir yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Han, "(Airbus A320) Uçakta teknik bir hata yoktu. Uçuşa tamamen uygundu. Pilot ve yardımcı pilotun her ikisi de sağlıklı ve deneyimliydi. Uçuş boyunca hava trafik kontrolüne herhangi bir teknik hata bildirmediler." dedi.

Han, soruşturma heyetinin yürüttüğü tahkikata göre kazaya insan hatasının yol açtığını söyledi.

Uçağın düşüş sebebine ilişkin hazırlanan ara raporda, pilotun ve ATC'nin sorumlu olduğu bildirildi.

Öte yandan soruşturma heyetinin içerisinde Airbus’tan bir uzman ve Türk Hava Yollarından (THY) bir pilot da bulunuyor.

YERLEŞİM ALANINA DÜŞMÜŞTÜ



Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, 22 Mayıs'ta iniş sırasında havalimanı yakınlarındaki yerleşim alanına düşmüştü.

Mürettebat dahil 99 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 2 yolcu sağ kurtulmuştu.

Uçağın düştüğü Model Colony isimli mahallede ise 7 kişi yaralanmış, 1 çocuk ölmüştü.