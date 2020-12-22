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22.12.2020 - 20:55 | | AA

Pakistan'da fabrikada patlama: 6 ölü, 16 yaralı

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

 

Emniyet yetkilileri, şehrin Yeni Karaçi Endüstri Bölgesi'nde bulunan buz ve soğuk hava deposu fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü aktaran yetkililer, 16 kişinin yaralandığını kaydetti. 

Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi.

 

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