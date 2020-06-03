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03.06.2020 - 21:51 | | AA

Pakistan'da iki milletvekili corona virüsten hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre; Pakistan'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) görülen iki milletvekilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'da iki milletvekili corona virüsten hayatını kaybetti

 

Yetkililer, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan iki milletvekilinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden Mian Jamshed Kakakhel'in Hayber Pahtunhva, Shaukat Manzoor Cheema'nın ise Pencap eyaletinden milletvekilli olduğu belirtildi.

Kakakhel'de 10 gün önce koronavirüs görüldüğü ve milletvekilinin ventilatör tedavisinin 3'üncü gününde salgına yenik düştüğü kaydedildi.

Cheema'nın ise kalp rahatsızlığının bulunduğu ve ventilatöre bağlı olarak devam tedavisinin 10'uncu gününde yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Pakistan'da dün 2, önceki gün de 1 milletvekili koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatteki 4 bin 131 artışla 80 bin 463'e yükselirken salgına bağlı 67 ölüm gerçekleşti.

Koronavirüs kaynaklı toplam ölü sayısının 1688 olduğu Pakistan'da 28 bin 923 kişi ise sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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