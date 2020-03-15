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15.03.2020 - 22:42 | | AA

Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide corona virüs tespit edildi

Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide yeni tip corona virüs (covid-19) tespit edildi.

Pakistan'da, İran ve Suudi Arabistan'dan dönen 16 kişide corona virüs tespit edildi

 

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yakın zamanda İran ve Suudi Arabistan'dan dönen kişilerden 16'sına Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi. Söz konusu vakalarla birlikte ülkedeki Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 51'e yükseldiği kaydedildi.

Virüs önlemleri kapsamında başkent İslamabad'da 23 Mart'ta "Pakistan Milli Günü" kapsamında yapılması planlanan askeri geçit töreni de iptal edildi.

Düğün faciaya dönüyorduAydın'ın Köşk ilçesinde, düğünün ardından gelin ve damat ile davetlilerin geldiği evde çökme meydana geldi. Göçük nedeniyle 3'ü ağır 10 davetli yaralandı.
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