MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü
ABONE OL
03.01.2021 - 16:07 | | AA

Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madeninde çalışan işçileri kaçıran silahlı kişiler, 11 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı.

Pakistan'da maden işçilerine saldırı: 11 ölü

Emniyet yetkilileri, Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Machh kasabasında bulunan maden ocağındaki işçilerin silahlı kişilerce yakındaki bir dağa kaçırıldığını belirtti.

Yetkililer, silahlı kişilerin, kaçırılan madencilere dağda ateş açması sonucu 11 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı kimin neden yaptığına dair bilgi verilmedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Pakistanda maden işçilerine saldırı: 11 ölü

Kuş sürüsüne giren kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptıGelen son dakika haberine göre; Turkish Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferini yapan uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi

İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Son dakika... Gabar'daki operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! 2'si gri listede yer alıyor

Son dakika... Gabar'daki operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! 2'si gri listede yer alıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet