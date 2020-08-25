MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
25.08.2020 - 15:22 | | AA

Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi’de büyük hasarlar oluştu.

Pakistan’da seller nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeydoğusunda muson yağmurlarının tetiklediği seller dolayısıyla 90 kişi yaşamını yitirdi, 1000 ev zarar gördü.

Şiddetli yağmurlarda liman kent Karaçi’de büyük hasarlar oluştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın kentte sular altında kalan yerleşimlerde arama kurtarma çalışmaları yapılması için asker gönderdiği bildirildi. Karaçi’de yağışların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda 3 gündür devam eden yağışların yol açtığı sellerde toplamda ise 90 kişi hayatını kaybetti, 1000 ev zarar gördü.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

Son dakika... Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu!İstanbul Bakırköy’de çıkan yangında küle dönen metrobüsten şoförün son anda kurtulduğu ortaya çıktı. Elinde yangın tüpü ile yangına müdahale etmeye çalışan şoför vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS tercih sonuçları sorgulama linki - 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları sorgulama linki - 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Son dakika... Genç kadınlara büyük şok! Eskort hesabında fotoğrafını görünce...

Son dakika... Genç kadınlara büyük şok! Eskort hesabında fotoğrafını görünce...

Sıradaki Haber