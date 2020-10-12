MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pakistan'da yolsuzluk skandalı...Başbakan Danışmanı istifa etti!
ABONE OL
12.10.2020 - 17:24 | | AA

Pakistan'da yolsuzluk skandalı...Başbakan Danışmanı istifa etti!

Pakistan’da Başbakan İmran Han’ın danışmanı emekli General Asım Salim Bajva, hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları sebebiyle görevinden istifa etti.

Pakistan'da yolsuzluk skandalı...Başbakan Danışmanı istifa etti!

Bajva, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başbakan Han'a ilettiği istifa talebinin kabul edildiğini bildirdi. 

Bununla birlikte Bajva, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) başkanlığını yürütmeye devam edecek. 

Geçen ay basına yansıyan haberlerde Bajva’nın, aile üyelerine ABD'de milyonlarca dolar değerinde iş kurmaları için yardım ettiği iddia edilmişti. 

Bajva ise bu iddiaları reddetmişti. 

Muhalefet partileri de Bajva hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulunmuştu.

 

Eyüpsultan TEM Otoyolunda kaza! 2'si polis 5 yaralıİstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada,2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oğuz Atay ne zaman, neden öldü? Oğuz Atay kimdir, kitaplarının isimleri ne?

Oğuz Atay ne zaman, neden öldü? Oğuz Atay kimdir, kitaplarının isimleri ne?

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

2020 AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır?

2020 AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman? AÖF DGS kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Sıradaki Haber