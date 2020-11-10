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10.11.2020 - 21:58 |

Pakistan'dan Azerbaycan'a Dağlık Karabağ tebriği

Pakistan, Azerbaycan'ı işgal altındaki topraklarını kurtardığı için tebrik etti.

Pakistan'dan Azerbaycan'a Dağlık Karabağ tebriği

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan’ın, Dağlık Karabağ meselesinin uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözüme kavuşturulmasını sürekli olarak desteklediği belirtildi. 

Açıklamada, taraflar arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğu vurgulanırken, "Kardeş Azerbaycan halkını ve hükümetini topraklarının kurtuluşundan dolayı tebrik ediyoruz. Bunun bölgede yeni bir istikrar ve refah çağına yol açacağını ve ülkesinde yerinden edilen kişilerin atalarının topraklarına geri dönmesini kolaylaştıracağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Öte yandan açıklamada, Rusya Federasyonu tarafından sağlanan üçlü anlaşmanın Güney Kafkasya bölgesinde barışın tesisi için yeni bir fırsat sunduğuna işaret edildi.

 

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