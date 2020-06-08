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08.06.2020 - 07:00 | | Ä°RFAN KURTULMUÅž Kopenhag

Palme cinayetinde çözüm yaklaÅŸtÄ± mÄ±?

Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de 34 yÄ±l Ã¶nce uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden eski BaÅŸbakan Olof Palmeâ€™nin katili ya da katillerinin kim olduÄŸu, bu hafta belli olacak. Palme cinayeti soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten BaÅŸsavcÄ± Krister Peterssonâ€™un, bu hafta iÃ§inde cinayeti kim iÅŸlediÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ± ya da dosyanÄ±n kapanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi bekleniyor.Â

Palme cinayetinde çözüm yaklaÅŸtÄ± mÄ±?
Ä°RFAN KURTULMUÅž Kopenhag

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BaÅŸsavcÄ±lÄ±k bilgilendirmesinde, BaÅŸsavcÄ± Petersson ile cinayeti araÅŸtÄ±ran ÅŸef araÅŸtÄ±rmacÄ± Hans Melanderâ€™in, 10 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ birlikte internet Ã¼zerinden dÃ¼zenlenecekleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda davayla ilgili nihai aÃ§Ä±klamayÄ± yapacaklarÄ± belirtildi.

EÅŸi Lisbet ile 28 Åžubat 1986 akÅŸamÄ± baÅŸkent Stockholmâ€™de korumasÄ±z gittiÄŸi sinema Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Palmeâ€™nin katil zanlÄ±sÄ± pek Ã§ok isim Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu spekÃ¼lasyonlar arasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nin da adÄ± geÃ§erken, bir Ä°sveÃ§li tutuklanÄ±p bir sÃ¼re hapis yattÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Motosiklet sürücüsünü kaskÄ± kurtardÄ±Ä°zmir'in ÖdemiÅŸ ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasÄ±nÄ±n kafasÄ±na isabet ettiÄŸi motosiklet sürücüsü, taktÄ±ÄŸÄ± kask sayesinde yara almadan kurtuldu.
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