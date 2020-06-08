Â

BaÅŸsavcÄ±lÄ±k bilgilendirmesinde, BaÅŸsavcÄ± Petersson ile cinayeti araÅŸtÄ±ran ÅŸef araÅŸtÄ±rmacÄ± Hans Melanderâ€™in, 10 Haziran Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ birlikte internet Ã¼zerinden dÃ¼zenlenecekleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda davayla ilgili nihai aÃ§Ä±klamayÄ± yapacaklarÄ± belirtildi.

EÅŸi Lisbet ile 28 Åžubat 1986 akÅŸamÄ± baÅŸkent Stockholmâ€™de korumasÄ±z gittiÄŸi sinema Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Palmeâ€™nin katil zanlÄ±sÄ± pek Ã§ok isim Ã¶ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu spekÃ¼lasyonlar arasÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nin da adÄ± geÃ§erken, bir Ä°sveÃ§li tutuklanÄ±p bir sÃ¼re hapis yattÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.