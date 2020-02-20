Palme cinayetinde yeni gelişme

Palme cinayetini 2017’den beri soruşturan Başsavcı Krister Petersson, bu yılın ilk yarısında soruşturmanın akıbetine ilişkin son durumun belli olacağını, dava üzerinde çok çalıştıklarını, olayın çözülmesi için iyimser olduğunu söyledi. 34 yıldır aydınlatılamayan en önemli cinayetiyle ilgili olarak yaşanan bu gelişme, Palme’nin oğlu Marten Palme tarafından memnuniyetle karşılandı. Cinayetle ilgili, PKK’nın da adı geçerken, 1989’da katil zanlısı olarak yakalanan kişi serbest bırakılmıştı.