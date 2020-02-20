20.02.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Palme cinayetinde yeni gelişme
İsveç eski Başbakanı Olof Palme’nin ölümüyle sonuçlanan, 28 Şubat 1986’da başkent Stockholm’de düzenlenen silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı.
Palme cinayetini 2017’den beri soruşturan Başsavcı Krister Petersson, bu yılın ilk yarısında soruşturmanın akıbetine ilişkin son durumun belli olacağını, dava üzerinde çok çalıştıklarını, olayın çözülmesi için iyimser olduğunu söyledi. 34 yıldır aydınlatılamayan en önemli cinayetiyle ilgili olarak yaşanan bu gelişme, Palme’nin oğlu Marten Palme tarafından memnuniyetle karşılandı. Cinayetle ilgili, PKK’nın da adı geçerken, 1989’da katil zanlısı olarak yakalanan kişi serbest bırakılmıştı.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.