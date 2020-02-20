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20.02.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Palme cinayetinde yeni gelişme

İsveç eski Başbakanı Olof Palme’nin ölümüyle sonuçlanan, 28 Şubat 1986’da başkent Stockholm’de düzenlenen silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Palme cinayetinde yeni gelişme

 

Palme cinayetini 2017’den beri soruşturan Başsavcı Krister Petersson, bu yılın ilk yarısında soruşturmanın akıbetine ilişkin son durumun belli olacağını, dava üzerinde çok çalıştıklarını, olayın çözülmesi için iyimser olduğunu söyledi. 34 yıldır aydınlatılamayan en önemli cinayetiyle ilgili olarak yaşanan bu gelişme, Palme’nin oğlu Marten Palme tarafından memnuniyetle karşılandı. Cinayetle ilgili, PKK’nın da adı geçerken, 1989’da katil zanlısı olarak yakalanan kişi serbest bırakılmıştı.

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