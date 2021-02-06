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06.02.2021 - 01:26 | | AA

Panama, Rusya'dan 3 milyon doz Sputnik V aşısı talep etti

Orta Amerika ülkesi Panama, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından 3 milyon doz talepte bulundu.

Panama, Rusya'dan 3 milyon doz Sputnik V aşısı talep etti

 

Ulusal basında çıkan habere göre, Panama Sağlık Bakanı Luis Francisco Sucre, yaptığı yazılı açıklamada, Rus Yatırım Fonu Direktörlüğünden söz konusu aşıdan 3 milyon doz istendiğini belirtti. 

Panama'nın coğrafi konumu nedeniyle Kovid-19'dan daha fazla etkilendiğine işaret eden Sucre, "Bölgemiz, hava, kara ve deniz yolu bağlantıları nedeniyle önemli bir merkezdir, bu sebeple diğer ülkelere oranla salgına daha fazla maruz kalıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Ülkede bugüne kadar 324 bin 489 kişi Kovid-19'a yakalandı, 5 bin 391 kişi yaşamını yitirdi.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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