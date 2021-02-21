Pandemi sürecinde kozmetik kazandırdı

Şimdi 46 yaşında olan Victoria Beckham, ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ile 1999 yılında evlenmişti. Daha önce popüler müzik grubu ‘Spice Girls’ün üyesi olan Victoria Beckham, evlendikten sonra şarkıcılığı bırakmıştı. Çok sevdiği modaya yönelen Victoria Beckham’ın 2008’de kurduğu giyim markası büyük ilgi gören defilelerine ve reklamlarına rağmen son yedi yılda ilk kez 500 bin sterlin zarar etmişti. Battı batacak denilen giyim markası devam ederken Beckham’ı kurtaran kozmetik girişimi oldu.



3 ayda 2 milyon sterlin



Ünlü iş kadınının ülkesi İngiltere’de Ekim 2019’da kurduğu ‘Victoria Beckham Beauty’ adlı kozmetik markasının koronavirüs salgınına rağmen kâr elde ettiği açıklandı. Beckham’ın zararına rağmen devam ettirdiği giyim markasının bir uzantısı olan ‘Victoria Beckham Beauty’nin koronavirüsün yayılmaya başladığı 2019’un son üç ayında yaklaşık 2 milyon sterlinlik (19.5 milyon TL) gelire sahip olduğu belirtildi. İngiliz ‘Daily Mail’ gazetesine konuşan bir kaynak, “Victoria’nın kozmetik ürünlerinin tanıtımı çok başarılı oldu. Kozmetik markasından çok iyi satan ürünleri var. Kâr elde etme zaman çizelgesi, özellikle salgın göz önüne alındığında gerçekten inanılmaz. Dünya Kovid-19 ile uğraşırken bile Victoria’nın sosyal medyada da sürekli tanıtımını yaptığı kozmetik ürünleri çok iyi sattı” dedi. Koronavirüs Aralık 2019’da Çin Vuhan’da ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılmıştı.