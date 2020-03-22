'Pandemi uyarısı raporlarda vardı'

ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre’ye gönderdiği raporlarda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel bir “pandemi” olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi. Washington Post’un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının ocak ve şubat ayındaki raporlarında, hem Trump yönetimini hem de Kongre’yi, Çin’de görülen Kovid-19 konusunda uyardığı kaydedildi. Haberde, kaynakların raporlarda virüsün ne zaman ABD’ye ulaşacağı konusunda bir tahminde bulunmadığı ancak, Çin’deki salgının gerçek boyutunun saklandığı ve yakında bir “pandemi” halini alacağının belirtildiği aktarıldı. Gazetenin haberinde, “Sürekli gelen raporlara rağmen, Trump, virüsün ABD’ye yönelik tehdidini küçük görmeye devam etti. Aynı şekilde Kongre üyeleri de Kovid-19 bu ay başında ülkede ciddi bir hal alana kadar, bu durumu önemsemedi” ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray’dan tepki

Washington Post’un haberi hakkında CIA ve Ulusal İstihbarat Ofisinden herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley şunları kaydetti: “Medya ve Demokratlar sadece saçma ve gayrimeşru bir azil sürecine odaklanırken, Başkan Trump, Amerikan halkının sağlığını, varlığını ve güvenliğini korumak için tarihi, agresif önlemler almıştı. Adı açıklanmayan korkak kaynakların tarihi yeniden yazmaya çalışması, mide bulandırıcı, aşağılık ve utanç vericidir”.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada kendisine Kovid-19 sorulduğunda, “Nisan geldiğinde, havaların ısınmasıyla virüs mucizevi bir şekilde kaybolacak” demiş ve Demokratlar’ın siyasi çıkarları için panik yarattığını savunmuştu. Uzun süre virüs konusunda bir adım atmayan Trump tepki çekmişti. 27 Şubat’ta Kovid-19 ile mücadele için bir görev gücü kuran Trump, bu ekibin başına Başkan Yardımcısı Mike Pence’i atamış, ancak yine de virüsün ciddi bir tehdit olmadığını savunmuştu.

Son haftalarda virüsü ciddiye almaya başlayan ve söylemini değiştiren Trump, geçen hafta ulusal çapta acil durum ilan etmişti. Trump, bir süredir günlük olarak Beyaz Saray’da yanına bazı bakanları, bilim insanlarını ve Pence’i de alarak basın toplantısı düzenliyor. Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, ABD’de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322’ye, ölü sayısı ise 210’a ulaştı.

ABD’de ilaç tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, virüs salgınında sağlık danışmanlığı yapan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Anthony Fauci ile yine ters düştü. Trump’ın düzenlediği basın toplantısına başka hastalıklarda kullanılan ancak Kovid-19’a karşı etkili olduğu tam olarak kanıtlanmamış bir ilaca ilişkin açıklaması damga vurdu. Toplantıda gazeteciler Trump’ın daha önce bahsettiği “Hidroksiklorokin” adlı ilacın virüsü engelleme konusunda etkili olup olmadığı sorusu yöneltti.

Fauci, söz konusu ilacın yeni tip koronavirüse karşı etkili olduğunun henüz kanıtlanmadığını belirtti. Ancak Başkan Trump ilaca bir şans verilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi ve “Benim içimde iyi bir his var. Bu sadece bir his. Denemekten zarar gelmez, ne kaybederiz?” ifadelerini kullandı. Fauci ise, “Ben etkili olabileceğini söylüyorum. Ancak tıp görevlileri bu ilacın gerçekten etkili ve güvenli olduğunu gösterecek verilerin toplanmasına odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca toplantıda bir gazeteciye sert çıktı. “İlaç konusunda Amerikalılar’a fazla iyimser mesaj verip vermediğini, korku yaşayan Amerikalılar’a ne söylemek

istediğini” soran gazeteciye Trump, “Berbat bir muhabir olduğunu söylüyorum. Yalan yanlış haber yapanlar bu dönemde Amerikalılar olarak birlik içinde olmamızı zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.

Pence’in ekibinde virüs!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Pence’in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence’in ofisindeki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, “Başkan Donald Trump’ın ya da Pence’in, Kovid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır” ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı. Pence, aynı zamanda Beyaz Saray’da kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün de liderliğini üstleniyor.

Öte yandan Pence, ofisinde çalışan bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından kendisi ve eşinin virüs testi yaptıracağını açıkladı.