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22.06.2020 - 14:57 | | DHA

Paniğe kapıldılar! 'Türkiye'yi Akdeniz'de durdurmak için...'

Libya ile imzalanan anlaşmalardan sonra Türkiye’nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar net sonuçlar vermeye başlarken, paniğe kapılan Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Angelidis Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Rum Bakan, AB'ye 'Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini frenleyebilecek bir donanma kurulmalı' çağrısında bulundu.

Paniğe kapıldılar! 'Türkiye'yi Akdeniz'de durdurmak için...'

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de Antalya kıyılarından Libya’ya kadar uzanan bölgede varlık göstermesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde endişeye yol açtı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Türkiye’nin Libya’daki ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle yakından takip ettiklerini açıkladı. Angelidis, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanma bulundurması gerektiğini belirterek, "Böylece Türk planlamalarının frenleyeceğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki davranışının kesecesileceğini değerlendiriyorum" dedi.

Yunanistan, Fransa, İtalya, Mısır ve İsrail gibi ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Angelidis, AB'nin Doğu Akdeniz'de bir donanmasının olması gerektiğini belirtti.

Angelidis açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Özde istediğimiz, önce Doğu Akdeniz’in AB açısından ilgi bölgesi üye ülkelerin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarının AB’nin çıkarları olarak nitelendirilmesidir. Mülteciler, enerji güvenliği, terörizm konuları AB’nin çıkarlarını etkiler. Daha sonra, AB’nin çıkarları güvence altına alınması ve Türklerin etkin politikalarının engellenmesi için bölgede AB’nin daimi deniz varlığı göstermesi şarttır. Bu öneri uygulandığında bölgede istikrarsızlık hedefleyenlere net bir mesaj verileceğini düşünüyoruz."

Uzmanı uyardı! "Maskelerin kolonyayla ya da alkolle temizlenip tekrar kullanılması..."Son Dakika haberine göre, Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Çocuk Kovid-19 Koordinatörü Doç. Dr. Velat Şen, "Ülkemizde maske sorunu yok, maskeyi kullanmayla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var" açıklamasında bulunarak maske kullanımında çokça yapılan yanlışları anlattı.
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