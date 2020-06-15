Papa Francis’ten gençlere corona virüs eleştirisi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten corona virüs açıklaması geldi. Papa'nın hedefinde gençler vardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Papa Francis, “Covid-19 salgını, genç insanların yaşlılara, haysiyetlerine ve kırılganlıklarına uygun saygı gösterecek kadar iyi organize olamadıklarını" ifade ederek, "Yaşlılara ilgilenilmezse, gençlerin de geleceği yoktur” dedi.