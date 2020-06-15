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15.06.2020 - 15:12 | | DHA

Papa Francis’ten gençlere corona virüs eleştirisi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, corona virüs (Covid-19) salgına ilişkin yaptığı açıklamada, insanların yaşlılara, haysiyetlerine ve kırılganlıklarına saygı gösterecek kadar nazik olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Papa Francis’ten gençlere corona virüs eleştirisi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten corona virüs açıklaması geldi. Papa'nın hedefinde gençler vardı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Papa Francis, “Covid-19 salgını, genç insanların yaşlılara, haysiyetlerine ve kırılganlıklarına uygun saygı gösterecek kadar iyi organize olamadıklarını" ifade ederek, "Yaşlılara ilgilenilmezse, gençlerin de geleceği yoktur” dedi.

Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyorAdana'da son bir haftada korona virüs vakalarında artış olduğu için gün boyu camilerden vatandaşlar; maske takmaları, sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat etmeleri konusunda uyarılsa da bazı vatandaşların toplu taşıma araçlarında bile maske takmadığı görüldü.
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